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"Зенит" поздравил Шатова с днем рождения

"Зенит" поздравил полузащитника Олега Шатова с днем рождения.

Сегодня хавбеку исполнилось 28 лет. Шатов выступает за питерский клуб с 2013 года.
Теги: Зенит Шатов
Сегодня, 12:04
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
И поблагодарил игрока за помощь в выходе в ЛЧ grinning
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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