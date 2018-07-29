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Дзюба, Шатов и Мак выйдут на поле в матче с "Енисеем" с первых минут

Стал известен состав "Зенита" на матч 1-го тура чемпионата России против "Енисея".

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Паредес, Эрнани, Мак, Дзюба, Шатов.
Теги: Енисей Зенит
Сегодня, 13:06
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№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Мак,Нобоа и Эрнани хорошо на сборах проявили себя так что заслуженно.

Эрнани проявил себя....??? Да его на пушичный выстрел нельзя подпускать к команде. На его месте должен быть Себа, однозначно.
А с Кузей не понятно что-то?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: одяной Бачкортостан (Сегодня, 13:17) #
  • -2
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online

Одни Б/у в составе. И герой ЧМ Чмольников
Ну одна Зина сегодня свое уже выхватила. А вторая - вчера. И бог - троицу любит


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Здесь будет город залошен!
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оба говнюка в старте. Ну,ну.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мак,Нобоа и Эрнани хорошо на сборах проявили себя так что заслуженно.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:08) #
  • -4
  •  (4)

Дзюба то точно приехал? Он же в Красноярск собирался)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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