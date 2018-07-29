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"Енисей" объявил стартовый состав на матч с "Зенитом"

"Енисей" объявил стартовый состав на матч 1-го тура Российской премьер-лиги с "Зенитом".

"Енисей": Юрченко - Ятченко, Кичин, Дугалич, Грицаенко, Занев - Комолов, Огуде, Зотов - Бодул, Саркисов.
Теги: Енисей Зенит
Сегодня, 13:09
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Енисей это Амкар? Главное, чтобы играли не в автобус, как бывший клуб половины основы сибиряков.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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