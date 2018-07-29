Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч с "Динамо"

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (6)
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (6)
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Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (2)
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Начать за здравие. Кто из легионеров "Спартака" нового времени, как Жиго, забивал в первом матче? (6)
Начать за здравие. Кто из легионеров "Спартака" нового времени, как Жиго, забивал в первом матче? (6)
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Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
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Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (1)
Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (1)
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Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов? (25)
Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов? (25)
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Артём Кулишев: "Спартак" - это "Спартак" (видео) (1)
Артём Кулишев: "Спартак" - это "Спартак" (видео) (1)
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Валерий Рейнгольд: по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет (2)
Валерий Рейнгольд: по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет (2)
Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч с "Динамо"
Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч 1-го тура чемпионата России против "Динамо".
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва.
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