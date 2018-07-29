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Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч с "Динамо"

Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч 1-го тура чемпионата России против "Динамо".

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва.
Теги: Арсенал Тула Динамо
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