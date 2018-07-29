Далер Кузяев: было желание тоже обратиться вчера к Путину (видео)

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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- Как забил гол? Шатов был первый на мяче, скинул мне, я ударил и попал в ворота.
- Сегодня вышли на замену, освежили игру, забили. Ничего не напомнило?
- (улыбается) Мне уже все об этом тоже все напомнили. Действительно, год назад тоже вышел на замену, забил. Прежде всего рад, что одержали победу.
- Как вам поле в Тюмени?
- Нормальное. Ничего особенного. Тут искусственное поле. Но это не большая проблема.
- Как вчера добирались сюда?
- Добирались после церемонии. Вечером выехали и приехали где-то в час по местному времени.
- Дзюба пообщался с Путиным, накинул какие-то идеи. У вас желания не было?
- Желание то было. Просто возможности не было. Как-нибудь потом обращусь (улыбается).
- Как забил гол? Шатов был первый на мяче, скинул мне, я ударил и попал в ворота.
- Сегодня вышли на замену, освежили игру, забили. Ничего не напомнило?
- (улыбается) Мне уже все об этом тоже все напомнили. Действительно, год назад тоже вышел на замену, забил. Прежде всего рад, что одержали победу.
- Как вам поле в Тюмени?
- Нормальное. Ничего особенного. Тут искусственное поле. Но это не большая проблема.
- Как вчера добирались сюда?
- Добирались после церемонии. Вечером выехали и приехали где-то в час по местному времени.
- Дзюба пообщался с Путиным, накинул какие-то идеи. У вас желания не было?
- Желание то было. Просто возможности не было. Как-нибудь потом обращусь (улыбается).
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