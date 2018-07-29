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Далер Кузяев: было желание тоже обратиться вчера к Путину (видео)

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал победу над "Енисеем" (2:0) в 1-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.



- Как забил гол? Шатов был первый на мяче, скинул мне, я ударил и попал в ворота.

- Сегодня вышли на замену, освежили игру, забили. Ничего не напомнило?

- (улыбается) Мне уже все об этом тоже все напомнили. Действительно, год назад тоже вышел на замену, забил. Прежде всего рад, что одержали победу.

- Как вам поле в Тюмени?

- Нормальное. Ничего особенного. Тут искусственное поле. Но это не большая проблема.

- Как вчера добирались сюда?

- Добирались после церемонии. Вечером выехали и приехали где-то в час по местному времени.

- Дзюба пообщался с Путиным, накинул какие-то идеи. У вас желания не было?

- Желание то было. Просто возможности не было. Как-нибудь потом обращусь (улыбается).
Теги: Кузяев Зенит Енисей Rвидео
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