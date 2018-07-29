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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Эрнани хорош, Дзюба - бог футбола, Кузяев – вышел и победил. Оценки матча «Енисей» - «Зенит»
«Зенит» всё-таки довёл дело до победы трудный матч в Тюмени и даже возглавил промежуточную турнирную таблицу благодаря двум мячам в концовке. Rusfootball.info разбирается, из-за кого у петербуржцев возникли трудности, и благодаря кому они выиграли.
Юрченко – 4.5. «Зенит» нанёс 7 ударов в створ и постоянно держал Давида в напряжении дальними выстрелами. Голкипер сыграл здорово, совершил несколько ярких сэйвов. По идее, Юрченко можно ставить и пятёрку – в пропущенном голе его вряд ли стоит обвинять.
Ятченко – 3.5, Занев – 3.0. «Енисей» мало атаковал флангами – основным функционалом крайних защитников было сдерживание соперника. Ятченко справился здорово: Шатов создавал опасность только когда уходил в центр или даже правее, а Набиуллин не отметился вообще ничем. Фланг Занева вскрывали куда чаще, хотя атаковал Петар активнее Ятченко.
Грицаенко – 3.5, Дугалич – 3.5, Кичин – 3.0. Аленичев удивил, поставив в центр флангового защитника Кичина, а Занева, который в «Амкаре» давно играл в центре, отправив на бровку. Ставка не сработала: именно через зону левого центрального защитника «Зенит» создал наибольшее количество моментов. В целом защитники «Енисея» отыграли достойно, но цепь ошибок привела к голу Дзюбы.
Огуде – 3.0, Зотов – 3.0, Комолов – 4.0. Экс-петербуржец был лучшим из полузащитников «Енисея» - он преуспевал на подборах, в прессинге и разгонял атаки своей команды, а ещё завершил парочку опасными ударами. Огуде и Зотов с мячом обращались намного хуже, но свои зоны держали.
Бодул – 3.0, Саркисов – 3.0. Трудно всерьёз критиковать нападающих команды, которая почти не атаковала. Мужики старались бороться, открываться, но были в явном меньшинстве и не получали качественных передач от полузащитников.
Обрадович – 2.5, Гавазай – б/о, Рожков – б/о. Обрадовичу пришлось совсем тяжело, поскольку «Енисей» всё глубже садился к своим воротам, но реакция партнёров и тренерского штаба на его игру красноречива – Марко мог проявить себя лучше и принести пользу команде. Другие вышедшие на замену получили слишком мало времени.
Лунёв – 4.0. «Енисей» нанёс всего 1 удар в створ, но Андрей несколько раз уверенно сыграл на выходах, потому заслужил хорошую оценку.
Смольников – 3.0, Набиуллин – 3.0. По такой игре от крайних защитников «Зенита» требовались прежде всего подключения в атаку, помогающие создать ширину. У Игоря с этим был порядок, но качество передач никуда не годилось. В 1 тайме Игорь не догнал Комолова и заработал жёлтую, а во 2-м пошёл в опасный подкат под Занева. Да, Москалёв, возможно, ошибся с фиксацией фола, однако Смольников рисковал получить красную. Набиуллин в обороне был надёжнее, но в атаке не проявил себя вообще никак. С «Интером» Эльмир играл намного веселее.
Иванович – 4.5, Мевля – 4.5. Претензий к центральным защитникам «Зенита» быть не может: начинать атаки должны были Паредес с Нобоа, поэтому Бранислав с Михой сосредоточились на разрушении и не допустили ни одного голевого момента.
Нобоа – 3.0, Паредес – 3.0. Как и в матче с «Интером», умные и пасующие южноамериканцы вышли вместе, но на этот раз качество их игры было куда хуже. В товарищеской встрече Нобоа порой прикрывал грехи Леандро, но в Тюмени ошибался и сам. Семак вряд ли может быть доволен игрой опорников как в созидании, так и в разрушении.
Мак – 3.5, Эрнани – 4.0, Шатов – 4.0. Мак игрой с «Интером» отвоевал место в старте у Ригони и сегодня также был очень активен, но двумя плохими ударами из выгодных позиций подпортил впечатление, хотя поучаствовал в голевой атаке. Эрнани был неожиданно хорош: почти каждая опасная атака «Зенита» развивалась через открывание, стеночку или проникающий пас бразильца. Шатов очень активно начал встречу, затем сбавил, но выводил на ударные позиции Мака. На голевую же вывел Кузяева. По сравнению со сборами Олег явно прибавил.
Дзюба – 4.0. Заслуженному мастеру спорта вчера было не до «Енисея», что было заметно по его игре. С мячом Артём пересекался лишь в неопасных положениях – в основном на фланге спиной к воротам. Но, как ни крути, Дзюба забил победный мяч и снова продемонстрировал воинское приветствие – «бог футбола» не хочет, чтобы июль-2018 заканчивался.
Кузяев – 5.0, Дриусси – б/о, Заболотный – б/о. Можно было сказать, что Семак тянул с заменами: победный гол был забит на 81 минуте, а к тому времени со скамейки на поле вышел только Кузяев. Но и Далера хватило. Он продолжил дело Эрнани в плане комбинационной игры, а ещё придал атаке скорости и энергии. Именно он своим ударом уложил на газон двух игроков «Енисея» и вратаря, он поставил красивый восклицательный знак. Пока Далер, видимо, не в оптимальных кондициях, но скоро он должен вернуться в стартовый состав.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
«Енисей»
Юрченко – 4.5. «Зенит» нанёс 7 ударов в створ и постоянно держал Давида в напряжении дальними выстрелами. Голкипер сыграл здорово, совершил несколько ярких сэйвов. По идее, Юрченко можно ставить и пятёрку – в пропущенном голе его вряд ли стоит обвинять.
Ятченко – 3.5, Занев – 3.0. «Енисей» мало атаковал флангами – основным функционалом крайних защитников было сдерживание соперника. Ятченко справился здорово: Шатов создавал опасность только когда уходил в центр или даже правее, а Набиуллин не отметился вообще ничем. Фланг Занева вскрывали куда чаще, хотя атаковал Петар активнее Ятченко.
Грицаенко – 3.5, Дугалич – 3.5, Кичин – 3.0. Аленичев удивил, поставив в центр флангового защитника Кичина, а Занева, который в «Амкаре» давно играл в центре, отправив на бровку. Ставка не сработала: именно через зону левого центрального защитника «Зенит» создал наибольшее количество моментов. В целом защитники «Енисея» отыграли достойно, но цепь ошибок привела к голу Дзюбы.
Огуде – 3.0, Зотов – 3.0, Комолов – 4.0. Экс-петербуржец был лучшим из полузащитников «Енисея» - он преуспевал на подборах, в прессинге и разгонял атаки своей команды, а ещё завершил парочку опасными ударами. Огуде и Зотов с мячом обращались намного хуже, но свои зоны держали.
Бодул – 3.0, Саркисов – 3.0. Трудно всерьёз критиковать нападающих команды, которая почти не атаковала. Мужики старались бороться, открываться, но были в явном меньшинстве и не получали качественных передач от полузащитников.
Обрадович – 2.5, Гавазай – б/о, Рожков – б/о. Обрадовичу пришлось совсем тяжело, поскольку «Енисей» всё глубже садился к своим воротам, но реакция партнёров и тренерского штаба на его игру красноречива – Марко мог проявить себя лучше и принести пользу команде. Другие вышедшие на замену получили слишком мало времени.
«Зенит»
Лунёв – 4.0. «Енисей» нанёс всего 1 удар в створ, но Андрей несколько раз уверенно сыграл на выходах, потому заслужил хорошую оценку.
Смольников – 3.0, Набиуллин – 3.0. По такой игре от крайних защитников «Зенита» требовались прежде всего подключения в атаку, помогающие создать ширину. У Игоря с этим был порядок, но качество передач никуда не годилось. В 1 тайме Игорь не догнал Комолова и заработал жёлтую, а во 2-м пошёл в опасный подкат под Занева. Да, Москалёв, возможно, ошибся с фиксацией фола, однако Смольников рисковал получить красную. Набиуллин в обороне был надёжнее, но в атаке не проявил себя вообще никак. С «Интером» Эльмир играл намного веселее.
Иванович – 4.5, Мевля – 4.5. Претензий к центральным защитникам «Зенита» быть не может: начинать атаки должны были Паредес с Нобоа, поэтому Бранислав с Михой сосредоточились на разрушении и не допустили ни одного голевого момента.
Нобоа – 3.0, Паредес – 3.0. Как и в матче с «Интером», умные и пасующие южноамериканцы вышли вместе, но на этот раз качество их игры было куда хуже. В товарищеской встрече Нобоа порой прикрывал грехи Леандро, но в Тюмени ошибался и сам. Семак вряд ли может быть доволен игрой опорников как в созидании, так и в разрушении.
Мак – 3.5, Эрнани – 4.0, Шатов – 4.0. Мак игрой с «Интером» отвоевал место в старте у Ригони и сегодня также был очень активен, но двумя плохими ударами из выгодных позиций подпортил впечатление, хотя поучаствовал в голевой атаке. Эрнани был неожиданно хорош: почти каждая опасная атака «Зенита» развивалась через открывание, стеночку или проникающий пас бразильца. Шатов очень активно начал встречу, затем сбавил, но выводил на ударные позиции Мака. На голевую же вывел Кузяева. По сравнению со сборами Олег явно прибавил.
Дзюба – 4.0. Заслуженному мастеру спорта вчера было не до «Енисея», что было заметно по его игре. С мячом Артём пересекался лишь в неопасных положениях – в основном на фланге спиной к воротам. Но, как ни крути, Дзюба забил победный мяч и снова продемонстрировал воинское приветствие – «бог футбола» не хочет, чтобы июль-2018 заканчивался.
Кузяев – 5.0, Дриусси – б/о, Заболотный – б/о. Можно было сказать, что Семак тянул с заменами: победный гол был забит на 81 минуте, а к тому времени со скамейки на поле вышел только Кузяев. Но и Далера хватило. Он продолжил дело Эрнани в плане комбинационной игры, а ещё придал атаке скорости и энергии. Именно он своим ударом уложил на газон двух игроков «Енисея» и вратаря, он поставил красивый восклицательный знак. Пока Далер, видимо, не в оптимальных кондициях, но скоро он должен вернуться в стартовый состав.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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