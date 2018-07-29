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Дмитрий Аленичев: в конце немного отошли назад, подсели, чем "Зенит" и воспользовался (видео)

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" (0:2) в 1-м туре российской Премьер-Лиги.



"Хочу поздравить болельщиков нашего клуба с выходом в РПЛ и с дебютом. Сразу играли против фаворита чемпионата. Хочу поздравить "Зенит" с заслуженной победой. В первом тайме мне понравилось, как мы играли. Особенно в обороне. Во втором тайме психология футболистов сыграла свою роль. Немного отошли назад, подсели, чем соперник и воспользовался. Мы больше играли без мяча и соперник на 85-й минуте нашел момент, чтобы забить нам гол. Повторюсь, победа "Зенита" заслуженная", - цитирует Аленичева корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.
Теги: Аленичев Зенит Енисей Rвидео
Сегодня, 16:59
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:30) #
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online

Цитата: MSergio
еще как бывают, особенно у его бывшей команды

Незаслуженные победы всегда оборачиваются заслуженными поражениями. В это смысле сэр. Поэтому их не бывает в принципе. Ударение на слове -всегда и непременно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Незаслуженных побед не бывает в принципе.

еще как бывают, особенно у его бывшей команды smirk


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:20) #
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online

Незаслуженных побед не бывает в принципе.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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