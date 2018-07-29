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Сергей Семак: опасений из-за позднего прилёта Дзюбы не было, он заслужил место в составе (видео)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в первом матче у руля петербургской команды рассказал о трудностях, с которыми столкнулся его коллектив в матче с «Енисеем» (2:0), и об их преодолении, передаёт корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.



– Непростой матч, хотя простых и не бывает. В первом тайме не смогли забить и в обороне играли не лучшим образом, пропускали достаточно опасные быстрые атаки соперника. Во втором тайме ситуацию исправили. Баланс между обороной и атакой стал проявляться лучше. Присутствовала нервозность из-за того, что долгое время не могли забить, но легких побед и не бывает. Мы сумели дожать соперника. Вышедшие на замену ребята помогли ускорить и освежить игру. В первом тайме влиял фактор привыкания к полю, поскольку в Тюмени непростой газон. Понимаем, что может прибавлять в сыгранности, взаимодействиях. В целом, заслужили победу, с чем поздравляю футболистов и болельщиков.

– Чем обусловлен выход Дзюбы в старте, учитывая, что он прилетел в 5 утра? Не было опасений?

– Опасений не было. Обусловлен тем, что он лучше смотрелся на этой позиции и заслуженно сыграл в стартовом составе. Мы отталкиваемся от того, кто лучше готов. Тот и играет. Те изменения, которые были, связаны также с игрой соперника, состав подбирали и под него. Все, кто смотрелся хорошо на тренировках, заслужили место в составе.

– Вы выпустили Эрнани с расчетом на дальние удары?

– Да, он забивал на сборах. Мы понимали, что «Енисей» будет обороняться достаточно низко, так что у Эрнани были шансы забить издалека. Дальние удары, штрафные, игра головой - это его сильные качества. Плюс он делает большой объем работы. Он замечательно провел предсезонные сборы, так что выход в старте полностью заслужен его тяжёлым трудом.

– Можно сказать, что он проведет сезон в «Зените»?

– Все игроки, которые заявлены… естественно, мы будем использовать возможность усилить команду. Если такой возможности не появится, то будут играть те, кто сейчас есть в составе. Вы список заявленных игроков знаете.

– Как встретила вас Тюмень?

– Город замечательный. Не знаем, почему выбор «Енисея» пал на Тюмень, это вас скажет Дмитрий Анатольевич Аленичев. Наше дело – играть там, где скажут. «Енисей» чуть пораньше приехал, мы чуть позже, так что у них была небольшая возможность адаптироваться к полю. Не знаю, сыграло это роль или нет. Поле вносило свои коррективы, влияло на наши технические ошибки в 1 тайме. Непривычные отскоки, много крошки, что сказывалось на работе с мячом, но условия одинаковы для обеих команд. Ни одна из них не имеет существенного преимущества.
Теги: Семак Зенит Енисей Rвидео
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