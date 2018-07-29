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На матче "Крылья Советов" - ЦСКА в Самаре ожидается аншлаг

На матче 1-го тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и ЦСКА ожидается аншлаг.

Отмечается, что в первый день было выкуплено порядка 10 тысяч билетов, а во второй уже 30 тысяч.

Встреча пройдет 31 июля на стадионе "Самара Арена", построенном к чемпионату мира-2018 и рассчитанном на 45 тысяч зрителей.

Pro Gorod Samara
Теги: Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 17:49
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№1 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 18:36) #
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И это во вторник ,рабочий день ! Думаю что Крылья тысяч 25-30 в среднем будут набирать !
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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