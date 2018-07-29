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"Рубин" - "Краснодар": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Краснодара" на 1-й тур чемпионата России.

"Рубин": Джанаев, Сесар Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико Флорес, Уремович, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Вандерсон, Смолов.
Теги: Рубин Краснодар
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