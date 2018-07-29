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"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в Туле

В матче 1-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" поделил очки с "Динамо".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Арсенал (Тула, Россия)

"Арсенал" – "Динамо" 0:0

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Лесовой, 58), Горбатенко, Ткачев, Александров (Костадинов, 58), Чаушич, Кангва (Ивакин, 82).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Черных (Темников, 83), Панченко, Жоаозиньо (Соснин, 90+3), Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич, 8, Берхамов, 51, Марков, 87, Григалава, 89.
Удаление: Теттех, 7.
Теги: Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 18:26
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4
(0)
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
С почином - хотели как лучше,а получилось как всегда -- ну ничего-- как говорят в закавказье -один очко- тоже хорошо..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Два тайма в меньшинстве, на выезде, а могли и выиграть, молодцы, респект Хохлову.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Вот и первая ничья в первом туре..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Негр сломал игру Динамо. Если по игре: обе команды играющие, будет интересно смотреть их в чемпионате.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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