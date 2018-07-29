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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в Туле
В матче 1-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" поделил очки с "Динамо".
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Арсенал (Тула, Россия)
"Арсенал" – "Динамо" 0:0
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Лесовой, 58), Горбатенко, Ткачев, Александров (Костадинов, 58), Чаушич, Кангва (Ивакин, 82).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Черных (Темников, 83), Панченко, Жоаозиньо (Соснин, 90+3), Луценко (Марков, 65).
Предупреждения: Чаушич, 8, Берхамов, 51, Марков, 87, Григалава, 89.
Удаление: Теттех, 7.
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Арсенал (Тула, Россия)
"Арсенал" – "Динамо" 0:0
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Лесовой, 58), Горбатенко, Ткачев, Александров (Костадинов, 58), Чаушич, Кангва (Ивакин, 82).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Черных (Темников, 83), Панченко, Жоаозиньо (Соснин, 90+3), Луценко (Марков, 65).
Предупреждения: Чаушич, 8, Берхамов, 51, Марков, 87, Григалава, 89.
Удаление: Теттех, 7.
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