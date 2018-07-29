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Артем Дзюба: очень хочу стать чемпионом России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что очень хочет стать чемпионом России.

"Наверное, я теперь часто буду отмечать гол, отдавая честь. Это моя фишка!

Политическая карьера в будущем? Я пока футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России", - цитирует Дзюбу sportbox.ru.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Развязался ливер у буратинки,хороший знак
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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