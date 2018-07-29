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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Михаил Комков: задача "Енисея" на сезон - закрепиться в РПЛ
После дебютного матча «Енисея» против «Зенита» в РПЛ на наши вопросы ответил полузащитник красноярской команды Михаил Комков.
- Твой комментарий к прошедшему матчу?
- Мы неплохо оборонялись до первого гола. У «Зенита» не было много моментов. Но «Зенит» есть «Зенит», наш вратарь в первом тайме вытащил сумасшедший мяч. Где-то у нас были полумоменты выбежать в контратаку. Где-то не хватало последнего паса. А во втором тайме где-то минут за двадцать до первого гола очень сильно взвинтил темп, нам стало очень тяжело обороняться. И к сожалению, немножко недотерпели.
- Какая была тренерская установка на матч?
- Компактно обороняться, не забывать о том, что тоже можем контролировать мяч, не уходить в глухую оборону весь матч. Ну и попытаться использовать свой шанс на контратаках.
- Показалось, особенно в первом тайме, когда у «Енисея» были перспективные контратаки, игроки вашего нападения явно передерживали мяч, а где то, принимали не совсем верное решение.
- Да, были неплохие полумоменты, но я не думаю, что мы передерживали мяч. Скорее не хватало последнего точного паса.
- Замена Обрадовича, показалось, не принесла «Енисею» пользы. Хотя в прошлом сезоне в ФНЛ форвард был очень ярким и заметным игроком вашей команды. На твой взгляд, почему так получилось?
- Действительно Обрадовичу было очень тяжело войти в игру. Потому, что входит в игру с таким соперником всегда сложно. Он вышел, боролся, но было очень тяжело. Но уверен, что он ещё проявит свои лучшие качества в этом сезоне.
- Какова задача у команды на дебютный сезон в РПЛ?
- Какую-то конкретную задачу нам никто не озвучивал, но, конечно, самая главная задача, это закрепиться в элитной лиге нашего футбола и стараться показывать хороший футбол. А не просто отбиваться во всех играх.
- С чем связан в этом сезоне переезд команды в Тюмень? Ведь фактически у вас получаются все игры на выезде.
- Если честно, то это больная тема. Мы с таким трудом выходили в Премьер Лигу, можно сказать «на зубах» вырвали это право. Мы знали, на сколько наши болельщики в Красноярске этого ждали и мечтали об этом, и теперь приходится играть все матчи в Тюмени. Это конечно очень обидно. Но на сколько я знаю, сейчас ведутся ускоренные работы по реконструкции нашего стадиона, и уже к сентябрю обещали, что мы вернёмся в Красноярск и будем принимать гостей на своём по-настоящему домашнем стадионе. Я очень на это надеюсь.
Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
- Твой комментарий к прошедшему матчу?
- Мы неплохо оборонялись до первого гола. У «Зенита» не было много моментов. Но «Зенит» есть «Зенит», наш вратарь в первом тайме вытащил сумасшедший мяч. Где-то у нас были полумоменты выбежать в контратаку. Где-то не хватало последнего паса. А во втором тайме где-то минут за двадцать до первого гола очень сильно взвинтил темп, нам стало очень тяжело обороняться. И к сожалению, немножко недотерпели.
- Какая была тренерская установка на матч?
- Компактно обороняться, не забывать о том, что тоже можем контролировать мяч, не уходить в глухую оборону весь матч. Ну и попытаться использовать свой шанс на контратаках.
- Показалось, особенно в первом тайме, когда у «Енисея» были перспективные контратаки, игроки вашего нападения явно передерживали мяч, а где то, принимали не совсем верное решение.
- Да, были неплохие полумоменты, но я не думаю, что мы передерживали мяч. Скорее не хватало последнего точного паса.
- Замена Обрадовича, показалось, не принесла «Енисею» пользы. Хотя в прошлом сезоне в ФНЛ форвард был очень ярким и заметным игроком вашей команды. На твой взгляд, почему так получилось?
- Действительно Обрадовичу было очень тяжело войти в игру. Потому, что входит в игру с таким соперником всегда сложно. Он вышел, боролся, но было очень тяжело. Но уверен, что он ещё проявит свои лучшие качества в этом сезоне.
- Какова задача у команды на дебютный сезон в РПЛ?
- Какую-то конкретную задачу нам никто не озвучивал, но, конечно, самая главная задача, это закрепиться в элитной лиге нашего футбола и стараться показывать хороший футбол. А не просто отбиваться во всех играх.
- С чем связан в этом сезоне переезд команды в Тюмень? Ведь фактически у вас получаются все игры на выезде.
- Если честно, то это больная тема. Мы с таким трудом выходили в Премьер Лигу, можно сказать «на зубах» вырвали это право. Мы знали, на сколько наши болельщики в Красноярске этого ждали и мечтали об этом, и теперь приходится играть все матчи в Тюмени. Это конечно очень обидно. Но на сколько я знаю, сейчас ведутся ускоренные работы по реконструкции нашего стадиона, и уже к сентябрю обещали, что мы вернёмся в Красноярск и будем принимать гостей на своём по-настоящему домашнем стадионе. Я очень на это надеюсь.
Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
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