Михаил Комков: задача "Енисея" на сезон - закрепиться в РПЛ

После дебютного матча «Енисея» против «Зенита» в РПЛ на наши вопросы ответил полузащитник красноярской команды Михаил Комков.- Мы неплохо оборонялись до первого гола. У «Зенита» не было много моментов. Но «Зенит» есть «Зенит», наш вратарь в первом тайме вытащил сумасшедший мяч. Где-то у нас были полумоменты выбежать в контратаку. Где-то не хватало последнего паса. А во втором тайме где-то минут за двадцать до первого гола очень сильно взвинтил темп, нам стало очень тяжело обороняться. И к сожалению, немножко недотерпели.- Компактно обороняться, не забывать о том, что тоже можем контролировать мяч, не уходить в глухую оборону весь матч. Ну и попытаться использовать свой шанс на контратаках.- Да, были неплохие полумоменты, но я не думаю, что мы передерживали мяч. Скорее не хватало последнего точного паса.- Действительно Обрадовичу было очень тяжело войти в игру. Потому, что входит в игру с таким соперником всегда сложно. Он вышел, боролся, но было очень тяжело. Но уверен, что он ещё проявит свои лучшие качества в этом сезоне.- Какова задача у команды на дебютный сезон в РПЛ?- Какую-то конкретную задачу нам никто не озвучивал, но, конечно, самая главная задача, это закрепиться в элитной лиге нашего футбола и стараться показывать хороший футбол. А не просто отбиваться во всех играх.- Если честно, то это больная тема. Мы с таким трудом выходили в Премьер Лигу, можно сказать «на зубах» вырвали это право. Мы знали, на сколько наши болельщики в Красноярске этого ждали и мечтали об этом, и теперь приходится играть все матчи в Тюмени. Это конечно очень обидно. Но на сколько я знаю, сейчас ведутся ускоренные работы по реконструкции нашего стадиона, и уже к сентябрю обещали, что мы вернёмся в Красноярск и будем принимать гостей на своём по-настоящему домашнем стадионе. Я очень на это надеюсь.. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.