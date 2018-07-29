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Дмитрий Хохлов: мы ехали в Тулу не за ничьей, а за победой

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью с "Арсеналом".

"Откровенно скажу, мы ехали не за ничьей, а за победой. Естественно, это удаление все карты смешало. Отошли от плана на игру, пришлось много что менять. Ребята молодцы, что справились. Понятно, что ничья при игре вдесятером – не самый плохой результат. Но у меня была надежда, что моментик поймаем и забьем", - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 19:06
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