Дмитрий Хохлов: мы ехали в Тулу не за ничьей, а за победой

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничью с "Арсеналом"."Откровенно скажу, мы ехали не за ничьей, а за победой. Естественно, это удаление все карты смешало. Отошли от плана на игру, пришлось много что менять. Ребята молодцы, что справились. Понятно, что ничья при игре вдесятером – не самый плохой результат. Но у меня была надежда, что моментик поймаем и забьем", - сказал Хохлов.