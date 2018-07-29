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Гжегож Крыховяк не сыграет с "Уфой"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк пропустит матч 1-го тура РПЛ против "Уфы".

В Уфу отправились следующие футболисты:

Вратари: Гильерме, Коченков;

Защитники: Идову, Чорлука, Михалик, Ротенберг, В.Денисов, Кверквелия, Лысов;

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Тарасов, И.Денисов, Рыбус, Ал.Миранчук, Куликов, Миронов;

Нападающие: Эдер, Тугарев, Жемалетдинов.

ФК "Локомотив"
Теги: Крыховяк Уфа Локомотив
Сегодня, 19:24
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