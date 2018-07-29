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Василий Уткин: по первым матчам новое лицо российского футбола – медведь Зевака

Журналист и комментатор Василий Уткин пошутил о новом логотипе РПЛ и игре команд на старте сезона в чемпионате России.

"Новому талисману нужно имя. По первым матчам новое лицо российского футбола – медведь Зевака!

А есть какой-то еще более платный канал про российский футбол, на котором забивают? Я бы купил" – написал Уткин в своем твиттере.
Теги: Уткин
Сегодня, 19:42
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4
(2)
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Медведь не зевака, а тупорылый как РФС.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: tiki
смотри Рубин-Краснодар..там Смолов и своим и чужим помогает

Так это же змс!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
смотри Рубин-Краснодар..там Смолов и своим и чужим помогает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:46) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кончился ты Вася как журналист. Только и остается что жирные шутки шутить.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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