Василий Уткин: по первым матчам новое лицо российского футбола – медведь Зевака

Журналист и комментатор Василий Уткин пошутил о новом логотипе РПЛ и игре команд на старте сезона в чемпионате России."Новому талисману нужно имя. По первым матчам новое лицо российского футбола – медведь Зевака!А есть какой-то еще более платный канал про российский футбол, на котором забивают? Я бы купил" – написал Уткин в своем твиттере.