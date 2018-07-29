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Курбан Бердыев: разное функциональное состояние не позволило держать темп

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы (2:1) над "Краснодаром" в первом туре РПЛ отметил самоотдачу игроков.

"Есть удовлетворение от результата. В целом и от игры. Разное функциональное состояние игроков не позволяло весь матч держать темп, который мы хотели. Благодарен, что ребята играли через не могу", - цитирует Бердыева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бердыев Рубин Краснодар
Сегодня, 21:38
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 22:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
По первым 25 минутам натиска Рубина подумалось, кончилось детство Шарика...Мало еще и пропустили...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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