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Антон Терехов из-за травмы пропустит 5-6 недель

Нападающий "Динамо" Антон Терехов получил мышечно-сухожильную травму, сообщает твиттер клуба.

Срок восстановления 20-летнего форварда составит 5-6 недель.
Теги: Динамо
Сегодня, 22:38
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