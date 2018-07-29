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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели
Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал исход матча 1-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2).
"Может быть, есть плюс в том, что мы дебютировали в РПЛ в матче против сильного соперника, чтобы четко понимать, каков уровень премьер-лиги и над чем нужно работать.
Команда порядка 80 минут выглядела конкурентоспособной, а в концовке чуть-чуть не дотерпели. Но это не в том плане, что было принципиально сыграть на 0:0.
Да, мы уступили, но мы уступили сильному сопернику. В играх с таким командами, как "Зенит", и нужно совершенствовать свой уровень, над чем и будем продолжать работать.
"Енисей" практически полностью укомплектован. У нас есть еще одно вакантное место в заявке. Возможно, по согласованию с тренерским штабом кто-то будет приобретен. Возможно, не будет. Будем смотреть", - цитирует Петровского "Р-Спорт".
"Может быть, есть плюс в том, что мы дебютировали в РПЛ в матче против сильного соперника, чтобы четко понимать, каков уровень премьер-лиги и над чем нужно работать.
Команда порядка 80 минут выглядела конкурентоспособной, а в концовке чуть-чуть не дотерпели. Но это не в том плане, что было принципиально сыграть на 0:0.
Да, мы уступили, но мы уступили сильному сопернику. В играх с таким командами, как "Зенит", и нужно совершенствовать свой уровень, над чем и будем продолжать работать.
"Енисей" практически полностью укомплектован. У нас есть еще одно вакантное место в заявке. Возможно, по согласованию с тренерским штабом кто-то будет приобретен. Возможно, не будет. Будем смотреть", - цитирует Петровского "Р-Спорт".
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