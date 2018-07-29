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Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал исход матча 1-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2).

"Может быть, есть плюс в том, что мы дебютировали в РПЛ в матче против сильного соперника, чтобы четко понимать, каков уровень премьер-лиги и над чем нужно работать.

Команда порядка 80 минут выглядела конкурентоспособной, а в концовке чуть-чуть не дотерпели. Но это не в том плане, что было принципиально сыграть на 0:0.

Да, мы уступили, но мы уступили сильному сопернику. В играх с таким командами, как "Зенит", и нужно совершенствовать свой уровень, над чем и будем продолжать работать.

"Енисей" практически полностью укомплектован. У нас есть еще одно вакантное место в заявке. Возможно, по согласованию с тренерским штабом кто-то будет приобретен. Возможно, не будет. Будем смотреть", - цитирует Петровского "Р-Спорт".
Теги: Енисей Зенит
Сегодня, 23:07
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 23:08) #
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какой нафиг конкурентоспособной?! время тянуть начали ещё в первом тайме!! встали автобусом и даже не пытались выбежать в контратаки!!! нафиг такое дно вообще пустили в РПЛ
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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