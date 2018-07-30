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"Наполи" начал переговоры с ЦСКА по Марио Фернандесу

"Наполи" ведет переговоры ЦСКА по защитнику Марио Фернандесу, сообщает Tuttomercatoweb.

Сообщается, что Фернандес своей игрой на чемпионате мира в составе сборной России впечатлил руководство итальянского клуба.

Фернандес выступает в составе армейского клуба с 2012 года. За это время он провел 187 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. За сборную России выходил на поле 10 раз.
Теги: Фернандес ЦСКА Наполи Трансферы
Сегодня, 00:09
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18
(3)
№18 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ля, сколько же в нашей стране любящих порыться в чужих карманах, причём услышавших о их содержимом не от владельца, а от сомнительных источников типа васи-простите-уткина... Ну неисправимы наши быдланы: сайт футбольный вроде, а они всё какие-то утки обсуждают, причём всерьёз! этот tuttomercatoweb именно НА ЭТОМ сайте года за 3-4 последних не дал ни одной достоверной информации, но с упорством барана все продолжают все его желтушные новости обсуждать...
Вы хоть прочтите внимательно:
"Наполи" ведет переговоры ЦСКА по защитнику Марио Фернандесу.
Ни суммы, ни сроков, НИЧЕГО! Таких "новостей" любой школоло может наштамповать хоть три сотни за ночь, типа "Енисей" начал переговоры о покупке МБаппе.- все всерьёз будете обсуждать? Марио САМ сказал, что в клубе его всё устраивает, и он всерьёз может РАССМОТРЕТЬ - это не значит, что завтра туда перейти - предложения типа ТОП-клуба? С каких "Наполи" стал относиться к "ТОПам?Топы это пять-семь клубов в мире, и "Наполи" к ним уж тосно не относится. В Италии было всего три топ-клуба, два - миланских - изи них уже лет 10 как давно клубы первой десятки Италии, но уж точно не ТОП.. Так что, конечно, читайте, обсуждайте - ваше право - но почему же вы читаете новости так избирательно - сомнительные новости принимаете как аксиомы, как заповеди Божьи, а новости из официальных источниках даже не читаете? Ну уж если читать то сначала новости с оф.сайтов клубов и самых в мире уважаемых газет, а уж на досуге разбавлять их новостями из всяких неспортивных газет или агрегаторов, как этот tuttomercato - у которого нет своих корреспондентов, это просто сборщих всех подряд слухов, как проверенных, так и не проверенных. Заметьте, у "статьи" ни источника, ни автора, не даты. Ни о чём не говорит?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№17 Написал: anonymous (Сегодня, 01:16) #
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online

Цитата: Frankenstein
Цитата: anonymous
глупая отмазка, если ваши игроки с паспортом никому в Европе накуй не сдались, значит это говорит о уровне клуба

Об уровне клуба говорит количество чемпионств.Я очень рад что Спартаку удается сохранять свой состав,пусть Зобнин хоть до конца карьеры играет в Спартаке и радует нас своей игрой.А Фернандес то давно ли с паспортом стал?Состряпали паспорт,а он все равно в Европу смотрит,что то ты не слишком рад этому,псевдо переживальщик сборной,игроки конюшни востребованны в Европе,а у тебя постный вид smile

количество каких чемпионств? ты опять всё прошлым живешь?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
глупая отмазка, если ваши игроки с паспортом никому в Европе накуй не сдались, значит это говорит о уровне клуба

Об уровне клуба говорит количество чемпионств.Я очень рад что Спартаку удается сохранять свой состав,пусть Зобнин хоть до конца карьеры играет в Спартаке и радует нас своей игрой.А Фернандес то давно ли с паспортом стал?Состряпали паспорт,а он все равно в Европу смотрит,что то ты не слишком рад этому,псевдо переживальщик сборной,игроки конюшни востребованны в Европе,а у тебя постный вид smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: anonymous (Сегодня, 01:03) #
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online

Цитата: Frankenstein
Цитата: anonymous

а мне как болельщику сборной России, будет приятно, что наши сборники играют в топ 5 чемпе, а не прозябают в Спартаке...


Так и говори что глорик бомжеконик)А меня как болельщика Спартака в первую очередь заботит свой клуб,а потом уже сборная

глупая отмазка, если ваши игроки с паспортом никому в Европе накуй не сдались, значит это говорит о уровне клуба
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous

а мне как болельщику сборной России, будет приятно, что наши сборники играют в топ 5 чемпе, а не прозябают в Спартаке...


Так и говори что глорик бомжеконик)А меня как болельщика Спартака в первую очередь заботит свой клуб,а потом уже сборная
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: oyster (Сегодня, 01:00) #
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online

Гин...Не дай бог...За Марио ответишь
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:59) #
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online

Такое впечатление, что на ЧМ - ЦСКА играл, а не сборная((( Всех оставшихся лидеров тащат(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 00:57) #
  • -1
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online

Цитата: Frankenstein
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
Не плохо так Гинер пустил конюшню с молотка

жаль что Кутепов и Зобнин накуй никому в Европе не сдался?

Мне лично не жаль,пусть радуют нас красивым футболом,у Федуна нет нужды кого то пиарить,а так же нет долгов в 200млн,поэтому распродавайте хоть всю конюшню вместе с табличкой,это ваши проблемы,а ты купи огнетушитель,а то как то совсем жаль тебя

а мне как болельщику сборной России, будет приятно, что наши сборники играют в топ 5 чемпе, а не прозябают в Спартаке...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:56) #
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online

Ну чот совсем уж....((((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: oyster (Сегодня, 00:55) #
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online

Gerolsteiner 1001
Головин 30 + Витя 10 = 40 лмн...Не хило
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
Не плохо так Гинер пустил конюшню с молотка

жаль что Кутепов и Зобнин накуй никому в Европе не сдался?

Мне лично не жаль,пусть дальше радуют нас красивым футболом,у Федуна нет нужды кого то пиарить,а так же нет долгов в 200млн,поэтому распродавайте хоть всю конюшню вместе с табличкой,это ваши проблемы,а ты купи огнетушитель,а то как то совсем жаль тебя
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 00:49) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
Не плохо так Гинер пустил конюшню с молотка

жаль что Кутепов и Зобнин накуй никому в Европе не сдались?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не плохо так Гинер пустил конюшню с молотка
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:37) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
У Гинера есть уже 30 лямов

Да не у Гинера, у Авена
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
уже 30 лямов

+10 от Витиньо


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да ну ....отпускать никак нельзя . У Гинера есть уже 30 лямов ...Продать Марио это будет уже - сливки !!!
Совсем команду хотят обескровить ... Изверги , завязывайте уже ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№2 Написал: oyster (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (2)
online

Гинер ох...л
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Заслужил!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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