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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Наполи" начал переговоры с ЦСКА по Марио Фернандесу
"Наполи" ведет переговоры ЦСКА по защитнику Марио Фернандесу, сообщает Tuttomercatoweb.
Сообщается, что Фернандес своей игрой на чемпионате мира в составе сборной России впечатлил руководство итальянского клуба.
Фернандес выступает в составе армейского клуба с 2012 года. За это время он провел 187 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. За сборную России выходил на поле 10 раз.
Сообщается, что Фернандес своей игрой на чемпионате мира в составе сборной России впечатлил руководство итальянского клуба.
Фернандес выступает в составе армейского клуба с 2012 года. За это время он провел 187 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. За сборную России выходил на поле 10 раз.
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