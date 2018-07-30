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"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе

"Енисей" сделал подарок нападающему "Зенита" Артему Дзюбе после матча 1-го тура чемпионата России.

Футболист получил от красноярского клуба иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.

Теги: Енисей Дзюба Зенит
Сегодня, 02:50
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 03:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак, готовь подарки! smile
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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