"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе

Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@FCEnisey) July 29, 2018

"Енисей" сделал подарок нападающему "Зенита" Артему Дзюбе после матча 1-го тура чемпионата России.Футболист получил от красноярского клуба иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.