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Полузащитник "Динамо" Терехов вернется в строй в середине сентября

Пресс-служба "Динамо" сообщает, что Антон Терехов пропустит полтора месяца из-за травмы.

20-летний футболист прошел медобследование, в результате которого у хавбека была диагностирована травма четырехглавой мышцы правого бедра.

Срок восстановления игрока составит 5-6 недель.
Теги: Динамо
Сегодня, 09:51
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