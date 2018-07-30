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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ари: Мусаев в личной беседе сказал, что рассчитывает на меня
Форвард "Краснодара" Ари, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Локомотиве", рассказал о своем будущем.
"У меня еще год контракта с клубом. Когда вернулся в команду, меня все очень тепло приняли. Особенно новый главный тренер Мусаев.
У нас была личная беседа, в которой он сказал, что рассчитывает на меня.
Атмосфера в команде, тренировки – высший класс. Есть новички, есть те, кто сыграл на чемпионате мира. Уверен, что с таким составом навяжем конкуренцию любому клубу", - цитирует Ари СЭ
"У меня еще год контракта с клубом. Когда вернулся в команду, меня все очень тепло приняли. Особенно новый главный тренер Мусаев.
У нас была личная беседа, в которой он сказал, что рассчитывает на меня.
Атмосфера в команде, тренировки – высший класс. Есть новички, есть те, кто сыграл на чемпионате мира. Уверен, что с таким составом навяжем конкуренцию любому клубу", - цитирует Ари СЭ
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