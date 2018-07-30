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Ари: Мусаев в личной беседе сказал, что рассчитывает на меня

Форвард "Краснодара" Ари, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Локомотиве", рассказал о своем будущем.

"У меня еще год контракта с клубом. Когда вернулся в команду, меня все очень тепло приняли. Особенно новый главный тренер Мусаев.

У нас была личная беседа, в которой он сказал, что рассчитывает на меня.

Атмосфера в команде, тренировки – высший класс. Есть новички, есть те, кто сыграл на чемпионате мира. Уверен, что с таким составом навяжем конкуренцию любому клубу", - цитирует Ари СЭ
Теги: Ари Краснодар Мусаев
Сегодня, 10:29
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Уверен, что с таким составом навяжем конкуренцию любому клубу", - цитирует Ари СЭ...Сплюнь три раза..Не сглазь...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Меняй Смолова нах....


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, тебе щас с российским паспортом - только носки вязать... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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