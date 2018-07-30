Агент Диего Лаксальта: мой клиент не против перехода в "Зенит" - это европейский топ-клуб

Ариэль Красоски, агент полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта, заявил, что информация об интересе «Зенита» к его подопечному является лишь слухами."Диего завтра присоединится к "Дженоа", чтобы возобновить тренировки после чемпионата мира.Пока что разговоры об его переезде в Россию, это только слухи, но "Зенит" большая команда. Настоящий европейский топ-клуб.При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант, он профессионал и хотел бы играть в этой команде. Возможно, в ближайшие несколько дней будет новая информация. Но пока все на уровне слухов", — сказал Красоски.В минувшем сезоне Лаксальт провел за "Дженоа" 32 матча в Серии А, забив при этом 3 мяча и отдав 3 результативные передачи.