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Сергей Кирьяков: Дзюбу полюбили за его неравнодушие

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение об игре нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в выездном матче 1-го тура РПЛ с "Енисеем" (2:0).

"Дзюба показал всем, что не хочет брать паузу, пока у него всё идёт, всё складывается. Перерыв был достаточно маленький после чемпионата мира, Артём мог попросить себе время для отдыха. Но когда всё идет, смысла перерыв брать нет.

Дзюбу сейчас все любят за неравнодушие. Он по настоящему бьется на поле", — цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
Теги: Кирьяков Дзюба Зенит Енисей
Сегодня, 11:18
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Рубин»
С ним всегда так...сначала любят, потом ненавидят. Это же Дзюба, сегодня он может гол забить, а завтра пешком ходить и тренера оскорбить.


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