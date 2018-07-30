Сергей Кирьяков: Дзюбу полюбили за его неравнодушие

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:20
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
09:18
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (5)
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (5)
02:50
"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе (17)
"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе (17)
Вчера, 23:37
Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию (1)
Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию (1)
Вчера, 23:08
"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ
"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ
Вчера, 23:07
Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (4)
Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (4)
Вчера, 22:44
Провал «Матч ТВ» и Смолова. Как «Рубин» обыграл «Краснодар» (28)
Провал «Матч ТВ» и Смолова. Как «Рубин» обыграл «Краснодар» (28)
Вчера, 22:38
Антон Терехов из-за травмы пропустит 5-6 недель
Антон Терехов из-за травмы пропустит 5-6 недель
Вчера, 22:06
Аксель Витсель близок к переходу в "Боруссию" (6)
Аксель Витсель близок к переходу в "Боруссию" (6)
Вчера, 21:21
Олег Фоменко: Смолов лидер не только на поле, но и за полем (8)
Олег Фоменко: Смолов лидер не только на поле, но и за полем (8)
Вчера, 21:09
"Тамбов" и "Нижний Новгород" сыграли вничью
"Тамбов" и "Нижний Новгород" сыграли вничью
Вчера, 21:08
Гаджи Гаджиев: футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС (4)
Гаджи Гаджиев: футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС (4)
Вчера, 20:56
"Рубин" дома обыграл "Краснодар", Азмун оформил дубль (26)
"Рубин" дома обыграл "Краснодар", Азмун оформил дубль (26)
Вчера, 20:30
Гол Бурмистрова принес "Сочи" победу над "Химками" (1)
Гол Бурмистрова принес "Сочи" победу над "Химками" (1)
Вчера, 20:25
Станислав Черчесов запретил футболистам сборной России пить шампанское на приеме в Кремле (9)
Станислав Черчесов запретил футболистам сборной России пить шампанское на приеме в Кремле (9)
Вчера, 20:21
Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" интересует меня только как зрителя (1)
Джанлуиджи Буффон: "Ювентус" интересует меня только как зрителя (1)
Вчера, 20:05
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле (8)
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле (8)
Вчера, 19:24
Гжегож Крыховяк не сыграет с "Уфой"
Гжегож Крыховяк не сыграет с "Уфой"
Вчера, 19:20
У Мораты родилась двойня
У Мораты родилась двойня
Вчера, 19:06
Дмитрий Хохлов: мы ехали в Тулу не за ничьей, а за победой (1)
Дмитрий Хохлов: мы ехали в Тулу не за ничьей, а за победой (1)
Вчера, 19:01
Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях
Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях
Сергей Кирьяков: Дзюбу полюбили за его неравнодушие
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение об игре нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в выездном матче 1-го тура РПЛ с "Енисеем" (2:0).
"Дзюба показал всем, что не хочет брать паузу, пока у него всё идёт, всё складывается. Перерыв был достаточно маленький после чемпионата мира, Артём мог попросить себе время для отдыха. Но когда всё идет, смысла перерыв брать нет.
Дзюбу сейчас все любят за неравнодушие. Он по настоящему бьется на поле", — цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
"Дзюба показал всем, что не хочет брать паузу, пока у него всё идёт, всё складывается. Перерыв был достаточно маленький после чемпионата мира, Артём мог попросить себе время для отдыха. Но когда всё идет, смысла перерыв брать нет.
Дзюбу сейчас все любят за неравнодушие. Он по настоящему бьется на поле", — цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.