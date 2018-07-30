Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Локомотива" посетят матч с "Уфой" бесплатно

Пресс-служба "Локомотива" в твиттере сообщила, что болельщики железнодорожников смогут бесплатно посетить матч 1-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Друзья, билеты на матч "Уфа" – "Локомотив" в сектор болельщиков "Локо" сегодня будут бесплатными! Их можно получить около входа на сектор "Север-1". Вход на стадион будет открыт за 1,5 часа до начала встречи", – говорится в сообщении столичного клуба.

Встреча пройдет сегодня, 30 июля, в столице Башкортостана.

Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 13:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.