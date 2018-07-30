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"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве

В матче 1-го тура молодежного первенства России "Локомотив" в гостях разгромил "Уфу" со счетом 4:1.

Хет-трик в составе "железнодорожников" оформил 18-летний нападающий Тимур Сулейманов. Еще один мяч у гостей на счету Геворка Саркисяна. У уфимцев отличился Лев Сафронов.

Молодежное первенство России
1-й тур

"Уфа — мол." (Уфа) — "Локомотив М — мол." (Москва) — 1:4 (0:1)

Голы: Сулейманов, 27 (0:1); Сафронов, 55 (1:1); Сулейманов, 57 (1:2); Саркисян, 63 (1:3); Сулейманов, 83 (1:4).
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 13:51
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Автора хет-трика - Тимура Сулейманова - в основу !!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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