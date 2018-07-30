"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве

В матче 1-го тура молодежного первенства России "Локомотив" в гостях разгромил "Уфу" со счетом 4:1.Хет-трик в составе "железнодорожников" оформил 18-летний нападающий Тимур Сулейманов. Еще один мяч у гостей на счету Геворка Саркисяна. У уфимцев отличился Лев Сафронов.Сулейманов, 27 (0:1); Сафронов, 55 (1:1); Сулейманов, 57 (1:2); Саркисян, 63 (1:3); Сулейманов, 83 (1:4).