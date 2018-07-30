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Гурам Аджоев: до конца лета "Арсенал" пополнят пара-тройка футболистов высокого уровня

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев оценил трансферную кампанию своего клуба.

"Считаю, мы движемся в правильном направлении. Удалось продлить контракты с нашими лидерами Михаилом Левашовым, Игорем Горбатенко и Михаилом Александровым.

Рад, что удалось продлить аренду Сергея Ткачёва, который за последний год заметно вырос в классе. Не удивлюсь, если уже в этом сезоне на Ткачёва обратит внимание тренерский штаб национальной сборной.

Что же касается новичков, то их пока только двое — голкипер Артур Нигматуллин и полузащитник Георгий Костадинов. Совместно с тренерским штабом и селекционным отделом мы ещё в середине июня наметили позиции, которые требуют усиления. До закрытия трансферного окна "Арсенал" пополнят еще два-три футболиста высокого уровня", — цитирует Аджоева пресс-служба "Арсенала".
Теги: Аджоев Арсенал Тула Ткачев
Сегодня, 14:28
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№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:05) #
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Нападения нет вообще.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Перспективные ребята есть во всех 5 зонах ПФЛ - поставьте задачу Селекционному отделу! (Только уж в африканские джунгли не отправляйтесь на поиск игроков)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Арсеналу будет сложно.Без нескольких лидеров совсем иная игра.Божович недаром ушёл,отлично понимал как будет сложно играть без половины основных игроков.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: maksrebrov (Сегодня, 14:50) #
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:48) #
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Обкакались с мусорами..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 14:33) #
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Если только лондонский
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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