"Анжи" обратился за финансовой помощью в Минфин Дагестана, но получил отказ

Футбольный клуб "Анжи"13 июня 2018 года написал обращение в Министерство финансов Республики Дагестан, в котором клуб просит материальной поддержки в размере 296?698?797 рублей.Минфин Дагестана ответил незамедлительно - чиновники отказали "Анжи" в финансировании клуба и академии.