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"Анжи" обратился за финансовой помощью в Минфин Дагестана, но получил отказ

Футбольный клуб "Анжи"13 июня 2018 года написал обращение в Министерство финансов Республики Дагестан, в котором клуб просит материальной поддержки в размере 296?698?797 рублей.

Минфин Дагестана ответил незамедлительно - чиновники отказали "Анжи" в финансировании клуба и академии.

Sport24
Теги: Анжи
Сегодня, 14:39
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(1)
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего.В Пфл и не вспоминать более.А игрокам идти в борьбу,в ней они хороши,пусть играют в том виде спорта где у них есть потенциал,а футбол это другое.Там нужно играть,а не соперников по ногам пинать и бои без правил устраивать.


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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ох, видно играть "Анжи" только в Северо-Кавказской Премьер-лиге!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: maksrebrov (Сегодня, 14:47) #
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