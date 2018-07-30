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ЦСКА предложит за Антона Швеца 5 млн евро

По информации Чемпионата, ЦСКА предложит 5 млн евро за полузащитника "Ахмата" Антона Швеца.

На Швеца ранее претендовали "Спартак" и "Зенит", но их отпугнула высокая трансферная стоимость игрока.

"Ахмат" хочет выручить за 25-летнего футболиста 8 млн евро.
Сегодня, 15:28
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(1)
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:59) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: малкавиан
Цитата: Батька
почему он должен стоить 5 миллионов в 5 раз меньше Фернандеса ?


Фернандес - заслуженный мастер спорта, а это что за шелупонь непонятная?

А у Акинфеева одна нога золотая. Правда, вторая деревянная и руки ватные, но это херня....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Цитата: serega_user
Деревянных?

за 27 летнего Фернандеса вы 25 просите с Наполи ?!
Швецу 25 лет, сборник, неплохой футбол показывает ...почему он должен стоить 5 миллионов в 5 раз меньше Фернандеса ?

Ну сравнил тоже: с ЦСКА трясти деньги или с Наполи.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 15:55) #
  • 0
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online

Цитата: Батька
почему он должен стоить 5 миллионов в 5 раз меньше Фернандеса ?


Фернандес - заслуженный мастер спорта, а это что за шелупонь непонятная?


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)
online

Да ну. Не будет ЦСКА платить такие деньги за среднего игрока. За 5 млн. хитросделанная скаутская служба ЦСКА найдет пару необработанных алмазов типа Блума)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 15:50) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
Деревянных?

за 27 летнего Фернандеса вы 25 просите с Наполи ?!
Швецу 25 лет, сборник, неплохой футбол показывает ...почему он должен стоить 5 миллионов в 5 раз меньше Фернандеса ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:46) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скорее отпугнул общий уровень и класс игрока.Таких Швецов в каждой команде Фнл по дюжине.Не думаю что Цска сделают скидку,особенно учитывая как они сами с других деньги трясут .


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
25 миллионов и не ипет !!

Деревянных?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Valar (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Кря-кря, если с легионерами ещё возможны вариант подтверждения слухов, если речь идёт о ЦСКА, то с паспортистами такого не будет. По факту объявили бы, как с Ахметовым, так что в ЦСКА вряд ли


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На Швеца ранее претендовали "Спартак" и "Зенит", но их отпугнула высокая трансферная стоимость игрока.


врут ведь.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (5)
online

25 миллионов и не ипет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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