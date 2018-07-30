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Чико Флорес: с технической стороны РПЛ нельзя назвать одной из лучших в Европе

Защитник "Рубина" Чико Флорес поделился мнением о чемпионате России.

"С технической стороны чемпионат России нельзя назвать одним из лучших в Европе. Но в плане тактики ведется большая работа, российские клубы здорово играют в обороне. На мундиале русские показали лучшую физическую готовность – в местном чемпионате этому также уделяется огромное внимание.

Тут тебя могут простить за какую-то ошибку в игре, но не прощают, если ты останавливаешься и перестаешь отрабатывать", - цитирует Флореса "Бизнес Online".
Теги: Рубин
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