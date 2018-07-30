Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Матч ТВ" не покажет дерби "Локомотив" – "Спартак" на общедоступном канале, но покажет игру "Ахмат" - "Енисей"

"Матч ТВ" продолжит транслировать два матча за тур.

Во втором туре канал в прямом эфире покажет матчи "Урал" – "Краснодар" (суббота, 14.00) и "Ахмат" – "Енисей" (воскресенье, 21.30).

Матч двух последних чемпионов России "Локомотив" – "Спартак", который пройдет в субботу и начнется в 19.00, можно будет увидеть только на платном канале "Матч Премьер" или по платной онлайн-подписке. Также не будет показан матч "Зенит" – "Арсенал".

Вместо матча "Локомотива" и "Спартака" "Матч ТВ" будет транслировать финалы в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта, вместо второй игры – товарищеский матч "Валенсии" и "Эвертона".

"Матч ТВ"
Теги: Локомотив Спартак Зенит
Сегодня, 17:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
27
(8)
№27 Написал: romazab romazab (Сегодня, 19:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ой мрази они на этом матче. Ну хоть кто нить им за это ипало разбил бы.
вот наш и президент каков. Все для народа.


--------------------
Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№26 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Краснодар второй раз показывают,походу это их последний показ в первом круге.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№25 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот некоторые пишут подумаешь 219 рублей!
Давайте разберемся: 219 рублей в месяц - за что? За то чтобы посмотреть матчи любимой команды!
когда команда играет? - 1 раз в неделю!
что можно ещё посмотреть на этом канале? - ничего, потому что по будням там идёт какая то дичь!!!
Таким образом получается 219 рублей чтобы посмотреть 4 раза в месяц!!! А если будут транслировать по общедоступному и того меньше!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№24 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Цитата: Skyline
платный канал. качество которого ужасное. и за что я должен платить?

Нас вынуждают платить, а платить футбольной лиге у них кишка тонка, и еще, говорят 219 руб в месяц, так не в месяц, а за 7 или 8 дней (3 или 4 тура), ведь кто станет в период с понедельника по следующие пятницу субботу смотреть запись по 3-4 разу, тем более и "свисток" вроде похерили, и "8-16" убрали, оставили только Жору непотопляемого.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели есть такие, кто заплатит?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: Александр Робертович Москва (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Animalize,

Какая проститутская у тебя позиция. Власть дерет деньги отовсюду.. Миллион подписчиков - это свыше двухсот миллионов в месяц на пустом месте. За год - два с половиной миллиарда. Вот так богатеют жидовские рожи, которые кормятся от футбола.

diman_spb,
Истину глаголешь. Кроме вашего Орлова реально никто не умеет комментировать матчи.
Регистрация: 21.07.2018 [жалоба]
№21 Написал: -Drill- (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
kent71,
Мне так лично вообще похер, у меня прямо на сайте моём есть трансляции и я всегда знаю где их найти в качестве хорошем)
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Перефразируя диалог Хомы с чумаками из Вия:

- "А, вот, скажем, чтобы топовые матчи без мудрейшего Матч ТВ посмотреть, есть какие-то способы?
- Достаточное количество способов есть..."


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№19 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
По-моему, 219 рублей в месяц - не самая большая трата.
2 пачки сигарет.
А, если не ходить на стадионы, посмотришь 4 матча любимой команды. Т.е. около 55 рублей за матч в хорошем качестве.

Чего вы развонялись-то?

Цитата: SergioV
если порой зрелище РПЛ не стоит даже потраченного времени?!

При чём тут зрелище? Ты смотришь Спартак Московский. Матч любимой команды.
Тебе должно быть априори интересно смотреть матч этой команды.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№18 Написал: GPS (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (3)
online

http://tuchkatv.org/9532-match-premer.html
Бесплатно. Качаешь плеер и нет проблем.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:55) #
  • +4
  •  (4)
online

Уберите проститутку с ТВ. Торговля любовью аморальна.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№16 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 17:49) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
219 рублей канал, 300 рублей кабельное или всякие триколоры... Это помимо расходов на ресивер и антенну, которые УЖЕ понесены (2500 рублей).
Вопрос: нахера мне лишний триколор и 219 руб.в месяц (которые через полгода или год могут превратиться в 350), если порой зрелище РПЛ не стоит даже потраченного времени?!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: GPS (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: kent71
И ещё у меня почти 250 каналов стоят 250 рублей

IPTV вообще беслатно.)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№14 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 17:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Drill-
Ну да, 219 рублей в месяц плата, две пачки сигарет или бутылки пива среднего качества. Это пипец как накладно)


Как любитель комфорта и качества, я согласен и больше платить. Что, собственно, и делаю. Но раздражает двуличие наших руководителей-тузиков-чинуш, которые под одной маской, выпячивая грудь и потрясаю кулачками, вдохновенно и восторженно орут про популяризацию футбола и спорта, в целом, про здоровый образ жизни и т.д, и т.п., а под другой маской набивают свои карманы на спортивной теме.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:40) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Интернет в помощь... HD-трансляций по 50 fps, причём бесплатных, в сети полно - спасибо добрым людям...
А телеканал этот... - у меня даже слов нет. Не, ну реально: вставить слово "премьер" в название - большей антирекламы выдумать, по-моему, просто невозможно... Клоуны...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 17:37) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
-Drill-,
Я не настолько богат чтобы покупать дешёвые вещи....

И ещё у меня почти 250 каналов стоят 250 рублей,что они должны такое показать чтобы я за 1 канал заплатил 220 рублей, просто за себя обидно будет...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№11 Написал: -Drill- (Сегодня, 17:33) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
kent71,
Ну да, 219 рублей в месяц плата, две пачки сигарет или бутылки пива среднего качества. Это пипец как накладно)
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:30) #
  • +3
  •  (5)
online

Предлагают посмотреть очередную феерию "змс" смолова...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 17:26) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Просто вымораживания у людей денег,таким Макаром этот проект долго не проживает


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№8 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:26) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ПОПУАляризация футбола в России smile


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: Вадим Шереметьев не дом и не улица (Сегодня, 17:23) #
  • +3
  •  (5)

Обалдеть


--------------------
За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 17:20) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Остается Наш футбол.Без звука частенько ,потому что большинство комментаторов слушать просто невозможно.А Матч просто шлак,платить им за то что бы смотреть их очередной канал с одним матчем?Обойдутся.

Вроде ж нет такого канала больше, там Матч Премьер, который, кажется, станет интересней по формату.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Остается Наш футбол.Без звука частенько ,потому что большинство комментаторов слушать просто невозможно.А Матч просто шлак,платить им за то что бы смотреть их очередной канал с одним матчем?Обойдутся.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 17:14) #
  • +12
  •  (16)

продвигаем футбол в массы, ЧМ18 даст толчок в развитии футбола в РФ говорили они...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:13) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Все через жоп... У, прости меня, Господи...


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:12) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
платный канал. качество которого ужасное. и за что я должен платить?


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:10) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Все для людей, кули....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.