"Матч ТВ" не покажет дерби "Локомотив" – "Спартак" на общедоступном канале, но покажет игру "Ахмат" - "Енисей"

"Матч ТВ" продолжит транслировать два матча за тур.Во втором туре канал в прямом эфире покажет матчи "Урал" – "Краснодар" (суббота, 14.00) и "Ахмат" – "Енисей" (воскресенье, 21.30).Матч двух последних чемпионов России "Локомотив" – "Спартак", который пройдет в субботу и начнется в 19.00, можно будет увидеть только на платном канале "Матч Премьер" или по платной онлайн-подписке. Также не будет показан матч "Зенит" – "Арсенал".Вместо матча "Локомотива" и "Спартака" "Матч ТВ" будет транслировать финалы в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта, вместо второй игры – товарищеский матч "Валенсии" и "Эвертона".