"Уфа" - "Локомотив": Фарфан вернулся в стартовый состав "железнодорожников"

Тренерский штаб "Локомотива" определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против "Уфы".: Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Эдер.Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Миронов, Куликов,Тугарев.