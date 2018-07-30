Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" - "Локомотив": Фарфан вернулся в стартовый состав "железнодорожников"

Тренерский штаб "Локомотива" определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Миронов, Куликов,Тугарев.
Теги: Уфа Локомотив
Сегодня, 17:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.