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Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч 1-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Уфа": Беленов - Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару - Пауревич, Обляков, Салатич - Игбун, Фатаи.
Теги: Уфа Локомотив
Сегодня, 17:11
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