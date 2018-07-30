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Генеральный директор "Ахмата": ЦСКА не выходил на нас по поводу Швеца

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что полузащитник Антон Швец перейдет в ЦСКА.

"Переговоры по Швецу не ведем. ЦСКА на нас по поводу него не выходил", - цитирует Айдамирова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет приобрести Швеца и готов заплатить 4-5 миллионов евро.
Теги: Швец ЦСКА Ахмат
Сегодня, 17:45
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