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ЦСКА прилетел в Самару

ЦСКА прилетел в Самару, где завтра состоится матч 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов", информирует твиттер армейского клуба. Встреча пройдет на "Самара Арене" в 19:00.

Все билеты на этот матч были проданы.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:06
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№1 Написал: Rule Реальность (Сегодня, 18:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У ослов тут визкультура
Тренер - дура, в поле дура
Хочешь верь, а хочешь плачь
Им закрутили в жопу мяч,
Самара-городок...


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Геральдический вепрь
Вепрь, кабан — гербовая фигура, символизирующая мужество и неустрашимость.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
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