Юрий Семин: в первом тайме "Локомотив" забил чистый гол - пусть судьи посмотрят

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире канала "Матч премьер" прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0)."Закономерная ничья: "Уфа" не реализовала" пенальти, мы - стопроцентный момент у Фарфана. В первом тайме мы забили чистый гол - пусть судьи и инспектор матча посмотрят.Я благодарен игрокам, они проявили волевые качества. "Локомотив" хорошо сыграл во втором тайме, а первый мы провели не лучшим образом", -сказал Семин.