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Юрий Семин: в первом тайме "Локомотив" забил чистый гол - пусть судьи посмотрят

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире канала "Матч премьер" прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0).

"Закономерная ничья: "Уфа" не реализовала" пенальти, мы - стопроцентный момент у Фарфана. В первом тайме мы забили чистый гол - пусть судьи и инспектор матча посмотрят.

Я благодарен игрокам, они проявили волевые качества. "Локомотив" хорошо сыграл во втором тайме, а первый мы провели не лучшим образом", -сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Уфа
Сегодня, 20:14
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8
(2)
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
сейчас пивко холодненькое пьют! Завтра на рыбалку а послезавтра на шашлыки,да и еще дела есть а ты тут со своим голом!Нудный старик!

О, да! relaxed


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: serg.mixaylow железногорск курская область (Сегодня, 20:48) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Посмотрел... Во время паса Эдер действительно не был в офсайде..., были четверо других проводниц. Судья мог посчитать, что они мешали вратарю, а мог и засчитать гол все на совести арбитра.. Я бы после просмотра засчитал. Но повторюсь у судейки есть отмазка в виде партнеров Эдера, находившихся в положении вне игры в количестве четырех штук


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012 [жалоба]
№6 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой посмотрят!Все уж домой разьехались сидят сейчас пивко холодненькое пьют! Завтра на рыбалку а послезавтра на шашлыки,да и еще дела есть а ты тут со своим голом!Нудный старик!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: serg.mixaylow железногорск курская область (Сегодня, 20:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Сейчас взгляну просмотр...


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Радуйтесь что отскочили по ходу матча
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:25) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Сёмин,уфимцы там 2 чистых гола не забили,не видал разве?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нужен нап настырный, чтобы напрягал оборонку соперника.
Эдер игрок касания, но до него мяч не могут доставить.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Терек»
Имея 2 ЗМС в составе минимум 3 плюхи надо класть с игры, как Реал и Барселона всяким Уфам которые в ЕК даже словенские клубы не способны обыграть, а не плакаться, я понимаю, если бы ЗМС не было, а были одни "простые" игроки. А теперь с ЗМС то позорно плакаться что целый 1 гол судьишка отобрал!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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