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Сергей Томаров: ничья - справедливый результат

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Игра далась тяжело и нам, и сопернику. Моменты были у обеих команд, поэтому ничья - справедливый результат. К сожалению, дефицит нападающих не позволяет нам рассчитывать на большое количество мячей в каждом матче", - сказал Томаров во флеш-интервью.
Теги: Уфа Локомотив
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