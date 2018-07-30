Сергей Томаров: ничья - справедливый результат

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против "Локомотива"."Игра далась тяжело и нам, и сопернику. Моменты были у обеих команд, поэтому ничья - справедливый результат. К сожалению, дефицит нападающих не позволяет нам рассчитывать на большое количество мячей в каждом матче", - сказал Томаров во флеш-интервью.