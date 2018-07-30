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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
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21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (4)
18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (10)
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17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (16)
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17:05
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Сергей Томаров: ничья - справедливый результат
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против "Локомотива".
"Игра далась тяжело и нам, и сопернику. Моменты были у обеих команд, поэтому ничья - справедливый результат. К сожалению, дефицит нападающих не позволяет нам рассчитывать на большое количество мячей в каждом матче", - сказал Томаров во флеш-интервью.
"Игра далась тяжело и нам, и сопернику. Моменты были у обеих команд, поэтому ничья - справедливый результат. К сожалению, дефицит нападающих не позволяет нам рассчитывать на большое количество мячей в каждом матче", - сказал Томаров во флеш-интервью.
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