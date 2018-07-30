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Генеральный директор "Анжи": долг клуба составляет 250 миллионов рублей

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов отметил, что у клуба большая задолженность.

– Какова общая сумма задолженности клуба и какова ее структура? Откуда она взялась, кому и сколько должен клуб?

– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.

– Сколько месяцев клуб не платит зарплату футболистам?

– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.

– Клуб остался в числе участников премьер-лиги благодаря наличию соответствующей лицензии. Как же "Анжи" прошел эту процедуру?

– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 20:47
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№5 Написал: zloy (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Барселона»
чудо, сколько туров протянет эта ко.манда
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Придурки. Болельщиков только жаль. Они душу вкладывают, в бурках своих на футбол ходят, а тут - Керимов бросил, а мы надеялись, что кто-то подхватит и задолжали немножко...
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
цирк
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: xxd (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
на 31 декабря 2017 года долгов не было.
Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля.

как за 3 месяца влезть в долги на 300 миллионов?????
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот и на хрена такой клуб нужен...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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