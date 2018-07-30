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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Генеральный директор "Анжи": долг клуба составляет 250 миллионов рублей
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов отметил, что у клуба большая задолженность.
– Какова общая сумма задолженности клуба и какова ее структура? Откуда она взялась, кому и сколько должен клуб?
– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.
– Сколько месяцев клуб не платит зарплату футболистам?
– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.
– Клуб остался в числе участников премьер-лиги благодаря наличию соответствующей лицензии. Как же "Анжи" прошел эту процедуру?
– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами.
"Спорт-Экспресс"
– Какова общая сумма задолженности клуба и какова ее структура? Откуда она взялась, кому и сколько должен клуб?
– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.
– Сколько месяцев клуб не платит зарплату футболистам?
– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.
– Клуб остался в числе участников премьер-лиги благодаря наличию соответствующей лицензии. Как же "Анжи" прошел эту процедуру?
– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами.
"Спорт-Экспресс"
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