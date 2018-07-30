Генеральный директор "Анжи": долг клуба составляет 250 миллионов рублей

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов отметил, что у клуба большая задолженность.– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами.