Мацей Рыбус: мы еще не вышли на тот уровень, который был у нас в прошлом сезоне

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России с "Уфой", передает корреспондент- Тяжелая игра, здесь всем командам бывает непросто, физически видно, что соперник готов очень хорошо, а у нас было всего два дня отдыха после Суперкубка, у “Уфы” чуть больше, заметно, что у них больше агрессии, а мы еще не вышли на тот уровень, что наблюдался у нас в прошлом сезоне.- До пенальти был момент у Фарфана, могли повести со счетом 1:0, надо уважать эту ничью, “Уфа” тоже могла забить, Гильерме хорошо сыграл и в итоге мы довольны этим результатом.- Он приехал к нам два дня назад, пока индивидуально занимается, думаю, что к игре со “Спартаком” он будет готов.- Если честно, не смотрю на календарь, завтра у нас будет выходной, отдохнем, а там уже на носу дерби со “Спартаком”. думаем только о предстоящем матче, мы живем сегодняшним днем.