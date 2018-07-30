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Мацей Рыбус: мы еще не вышли на тот уровень, который был у нас в прошлом сезоне

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России с "Уфой", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Тяжелая игра, здесь всем командам бывает непросто, физически видно, что соперник готов очень хорошо, а у нас было всего два дня отдыха после Суперкубка, у “Уфы” чуть больше, заметно, что у них больше агрессии, а мы еще не вышли на тот уровень, что наблюдался у нас в прошлом сезоне.

- По последним минутам вы приобрели очки или потеряли?

- До пенальти был момент у Фарфана, могли повести со счетом 1:0, надо уважать эту ничью, “Уфа” тоже могла забить, Гильерме хорошо сыграл и в итоге мы довольны этим результатом.

- Когда ждать Крыховяка, общались ли с ним?

- Он приехал к нам два дня назад, пока индивидуально занимается, думаю, что к игре со “Спартаком” он будет готов.

- Согласны ли вы с мнением Юрия Семина о сложном календаре?

- Если честно, не смотрю на календарь, завтра у нас будет выходной, отдохнем, а там уже на носу дерби со “Спартаком”. думаем только о предстоящем матче, мы живем сегодняшним днем.
Теги: Рыбус Локомотив Уфа
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