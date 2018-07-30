Сильвестр Игбун: я принял не самое лучшее решение при пробитии пенальти

Полузащитник "Уфы" Сильвестр Игбун прокомментировал ничью с "Локомотивом" (0:0), передает корреспондент"Отличный получился матч, в котором обе команды много времени проводили в середине, где шла серьезная борьба. В концовке матча мы проявили активность, я мог бы сыграть лучше в моменте при пробитии пенальти. Такое случается, я принял не самое лучшее решение, да и стоит признать, что голкипер действовал удачно, у них хороший вратарь", - сказал Игбун.