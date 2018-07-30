Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти

Наставник "Уфы" Сергей Томаров посетил пресс-конференцию по окончании матча 1-го тура РПЛ с "Локомотивом".- Игра получилась эмоциональной и довольно качественной по содержанию, выше того уровня, что можно было наблюдать в первых их матчах. Создавали момента, подвела реализация, а концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти.- Ситуация такая, что перед игрой еще определили пенальтистов, Слай один из них. В данной ситуации было бы неправильно вмешиваться, сам заработал, сам протащил, было бы неправильно его останавливать. А если бы другой игрок не забил, то что бы вы меня тогда спросили? У нас вообще ситуация нетипичная, в прошлом году ни разу не били, в позапрошлом году Ванек, Фатаи, Игбун не забивали, Салатич в кубке, мы анализировали это. Думаю, что Слаи расстроился больше всего.- Также можно сказать, что в этих матчах мы и не пропустили, ни для кого не секрет, что мы сейчас ищем нападающего, может быть, и не одного, эта ситуация не может радовать, в ближайшем времени будем решать эту ситуацию.В принципе закономерный счет, у них был хороший момент, мы не забили пенальти, а так равная игра выдалась. Под конец чувствовалась усталость, не знаю, с чем связано, хорошо играли, хоть и пару дней назад провели игру Лиги Европы.- Может быть, соперник стал агрессивнее играть, не узнаю, может недостаток сил после Лиги Европы, не знаю.- Нужно было учесть, что они имели меньше времени для восстановления, мы старались с первых минут чуть-чуть давление оказать на них, думали, что они уставшие и старались нагнетать.