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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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КДК РФС рассмотрит инцидент с Витиньо и фанатами в четверг
КДК РФС рассмотрит рапорт комиссара матча за Суперкубок России на ближайшем заседании комитета, которое состоится в четверг. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"Рабочая повестка заседания КДК РФС сформирована, заседание состоится в четверг в 12 часов по московскому времени. На заседании, помимо основных моментов, будет рассмотрен рапорт комиссара матча за Суперкубок России по футболу, в том числе по инциденту с Витиньо.
Также на заседание комитета будет вызван футболист "Динамо" Абдул-Азиз Теттех по инциденту матча первого тура Российской премьер-лиги между "Арсеналом" и "Динамо", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"Рабочая повестка заседания КДК РФС сформирована, заседание состоится в четверг в 12 часов по московскому времени. На заседании, помимо основных моментов, будет рассмотрен рапорт комиссара матча за Суперкубок России по футболу, в том числе по инциденту с Витиньо.
Также на заседание комитета будет вызван футболист "Динамо" Абдул-Азиз Теттех по инциденту матча первого тура Российской премьер-лиги между "Арсеналом" и "Динамо", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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