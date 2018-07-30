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Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, почему московский ЦСКА всё ещё не подписал контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.

"Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем. У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес — это суперигрок для ЦСКА.

Источники говорят, что медобследование он не прошёл на сто процентов и ему ещё предстоят допобследования. Помните, как Марио Суарес проходил медобследование? ЦСКА к этому вопросу относится очень серьёзно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование. Там и ахилл, и колено. Эрнандес — свободный агент, но "армейцы" сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата", — сказал Арустамян в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Чемпионат.сом"
Теги: Арустамян Эрнандес ЦСКА
Вчера, 22:04
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9
(3)
№9 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Гинер любит поломанный хрусталь,главное свободный агент

На эти грабли , как мне кажется, Гинер больше не захочет наступать.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит коням травматичного Дзагоева.

Там кстати Думбия подыскивать работу


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№7 Написал: hereyuiop (Вчера, 22:40) #
  • -5
  •  (5)

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ba l l. r u за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 22:33) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Эка новость!Здоровый он бы и не поехал в ЦСКА!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер любит поломанный хрусталь,главное свободный агент
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 22:27) #
  • -1
  •  (3)

Походу у селекции ЦСКА было два варианта с напом- копеечная аренда Мусы или Абель. Мусу не отдали за копейки, а Абель- поломатый. Дальше- ступор(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 22:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нобеля несет, какой он нафиг суперигрок , инвалид из английского пердива smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 22:25) #
  • -3
  •  (5)

Источники говорят, что медобследование он не прошёл на сто процентов и ему ещё предстоят допобследования


Если на 100% не прошел основное медобследование, то какие нах "доп. обследования"? Нобель, ты дурак?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 22:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Гинера не на..бёшь!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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