Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото)

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что был горд и счастлив вывести команду с капитанской повязкой в свой юбилейный 100-й матч.Это произошло в воскресенье, в игре 1-го тура РПЛ против "Рубина" (1:2)."Я очень горд и счастлив вывести "Краснодар" в свой юбилейный 100-й матч с капитанской повязкой!!!" – написал Смолов в инстаграме.