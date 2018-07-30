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Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото)

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что был горд и счастлив вывести команду с капитанской повязкой в свой юбилейный 100-й матч.

Это произошло в воскресенье, в игре 1-го тура РПЛ против "Рубина" (1:2).

"Я очень горд и счастлив вывести "Краснодар" в свой юбилейный 100-й матч с капитанской повязкой!!!" – написал Смолов в инстаграме.

Теги: Смолов Краснодар
Вчера, 22:20
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(1)
№1 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Вчера, 22:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Еще гол + пас! Просто космос...


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
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