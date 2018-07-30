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Анатолий Мещеряков: в матче со "Спартаком" будет другой "Локомотив"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата Росси с "Уфой" (0:0) отметил, что во втором тайме прослеживались контуры настоящей игры чемпиона.

"Несмотря на драматическую концовку и отсутствие победы, могу сказать, что во втором тайме стали прослеживаться контуры настоящей игры "Локомотива". Уверен, что в ближайшее время мы увидим другую команду. И в дерби 4 августа будет другая команда на поле", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Локомотив Спартак
Вчера, 22:29
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6
(1)
№6 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сухина в бой пойдет?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: zloy (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Факты плиз, сыграйте сначала, потом гоношитесь, если повод будет
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: ryzpm999 Сибирь (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Цитата: Lokoflesh
Смотрящий,
нормальная реакция на понтовство и дерьмо идущее от вашего клуба и болел.
На форуме из 10- ти неадекватов 8-ь спартаковские.


Я так понимаю, что про соринки и брёвна говорить без толку.

Скорее всего про соринки и шпалы...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Смотрящий,
нормальная реакция на понтовство и дерьмо идущее от вашего клуба и болел.
На форуме из 10- ти неадекватов 8-ь спартаковские.


Я так понимаю, что про соринки и брёвна говорить без толку.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:14) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Смотрящий,
нормальная реакция на понтовство и дерьмо идущее от вашего клуба и болел.
На форуме из 10- ти неадекватов 8-ь спартаковские.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 22:41) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался!
Со Спартаком ВСЕ - "другие"!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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