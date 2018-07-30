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Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не примет участия в матче первого тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" из-за травмы, полученной в игре с "Локомотивом".

Заявка ЦСКА на игру с "Крыльями Советов" выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.

нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев ЦСКА Крылья Советов
Вчера, 23:17
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2
(1)
№2 Написал: zloy (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
И еще много др.матчей в сезоне, здоровье что то совсем ухудшилось у него, 15 минут и в лазарет, уж долечили бы человека нормально
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья Алану


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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