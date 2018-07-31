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Убыток "Зенита" в 2017 году составил 231,4 млн рублей

Убыток "Зенита" на 2017 год составил 231,4 млн рублей.

Это стало худшим показателем клуба с 2014 года. Тогда убыток составлял 5,2 млрд рублей.

Наилучшие финансовые показатели сине-бело-голубых были в 2016 году, когда "Зенит" продал в Китай бразильского форварда Халка и бельгийского полузащитника Витселя за €80 млн.

"Фонтанка"
Теги: Зенит
Сегодня, 01:07
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