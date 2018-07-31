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Илья Геркус: "Локомотив" из-за арбитра лишился победы

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал судейство в матче 1-го тура РПЛ, в котором команда сыграла вничью с "Уфой" (0:0).

В первом тайме, на 15-й минуте, арбитр матча Михаил Вилков не засчитал гол Эдера, но форвард находился в правильном положении, в офсайде были три других игрока "Локомотива".

– Детская ошибка. Обидно быть жертвами судейской ошибки. И здесь дело не в трактовке момента – офсайд либо есть, либо его нет.

Арбитрам надо лучше готовиться к сезону, нам же надо вводить систему ВАР более активно. Просмотр момента с офсайдом займет минуту, и спорная ситуация разрешится. Здесь же мы из-за арбитра потеряли 2 очка, лишились победы.

– Чем объясните неудачное начало сезона?

– Почему неудачное? Тяжелый матч за Суперкубок, трудная игра в Уфе, которую мы, по сути, выиграли, если бы не ошибка арбитра. Мы еще разгонимся, уверен, – сказал Геркус.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив Уфа
Сегодня, 02:07
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