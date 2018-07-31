Илья Геркус: "Локомотив" из-за арбитра лишился победы

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал судейство в матче 1-го тура РПЛ, в котором команда сыграла вничью с "Уфой" (0:0).В первом тайме, на 15-й минуте, арбитр матча Михаил Вилков не засчитал гол Эдера, но форвард находился в правильном положении, в офсайде были три других игрока "Локомотива".– Детская ошибка. Обидно быть жертвами судейской ошибки. И здесь дело не в трактовке момента – офсайд либо есть, либо его нет.Арбитрам надо лучше готовиться к сезону, нам же надо вводить систему ВАР более активно. Просмотр момента с офсайдом займет минуту, и спорная ситуация разрешится. Здесь же мы из-за арбитра потеряли 2 очка, лишились победы.– Почему неудачное? Тяжелый матч за Суперкубок, трудная игра в Уфе, которую мы, по сути, выиграли, если бы не ошибка арбитра. Мы еще разгонимся, уверен, – сказал Геркус.