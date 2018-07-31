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Александр Бубнов: у "Крыльев Советов" неплохие шансы не проиграть ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о предстоящем матче первого тура чемпионата России "Крылья Советов" — ЦСКА.

"Прогноз: 0:0. У ЦСКА большие изменения, есть потери во всех линиях кроме вратарской. "Крылья" в этом смысле более стабильны. После возвращения в премьер-лигу самарцы сделают все, чтобы не проиграть. И у них есть неплохие шансы", — цитирует эксперта Sportbox.
Теги: Бубнов Крылья Советов ЦСКА
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